Руководивший спасением подлодки «Курск» адмирал скончался

На 70 году жизни скончался вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил спасением экипажа атомной подлодки К-141 «Курск». Моцак также руководил подъемом судна со дна Баренцева моря.

«После долгой и продолжительной болезни скончался вице-адмирал Михаил Моцак», — пишет ИА «СеверПост».

Михаил Васильевич Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972 году окончил Нахимовское училище в Севастополе, служил на Тихоокеанском флоте. С 1982 года командир атомной подлодки на Северном флоте.

В 1995-1999 годах командующий 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (сейчас 11-я флотилия). В июне 1994 года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Подлодка «Курск» затонула в ходе учений Северного флота 12 августа 2000 года. Все 118 моряков, которые находились на борту субмарины, погибли. Моцак тогда был начальником штаба, первым заместителем командующего Северным флотом и одним из руководителей этих учений.