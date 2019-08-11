На руднике в Якутии под завалами погиб человек

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы. Один из работников рудника погиб.

Как сообщили в региональном МЧС, трагедия случилась при производстве очистных работ. В этот момент на смене находилось 16 работников, 15 из них смогли выбраться самостоятельно.

Прибившие на место обрушения спасатели извлекли из-под завалов тело 16-го работника.

Сейчас рудник работает в штатном режиме.

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