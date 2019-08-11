На руднике в Якутии под завалами погиб человек
На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы. Один из работников рудника погиб.
Как сообщили в региональном МЧС, трагедия случилась при производстве очистных работ. В этот момент на смене находилось 16 работников, 15 из них смогли выбраться самостоятельно.
Прибившие на место обрушения спасатели извлекли из-под завалов тело 16-го работника.
Сейчас рудник работает в штатном режиме.
Ранее работника лифтовой службы в Екатеринбурге насмерть пришибло лифтом.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!