Рабочего в Екатеринбурге пришибло лифтом
В Екатеринбурге на работника лифтовой службы упал лифт. Трагедия произошла в одной из многоэтажек в Октябрьском районе города.
По информации следователей, мужчина приехал для проведения плановых ремонтных работ. В какой-то момент стопорный механизм лифта не выдержал нагрузки и кабина упала на рабочего. Мужчина погиб на месте.
Сейчас правоохранители опрашивают возможных свидетелй, пытаясь выяснить подробности трагедии. Проверку по этому делу проводят региональная прокуратура и следственное управление СКР по Свердловской области.
Ранее водитель слетевшего в обрыв автобуса в Новороссийске был заключен под стражу.
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