Рабочего в Екатеринбурге пришибло лифтом

В Екатеринбурге на работника лифтовой службы упал лифт. Трагедия произошла в одной из многоэтажек в Октябрьском районе города.

По информации следователей, мужчина приехал для проведения плановых ремонтных работ. В какой-то момент стопорный механизм лифта не выдержал нагрузки и кабина упала на рабочего. Мужчина погиб на месте.

Сейчас правоохранители опрашивают возможных свидетелй, пытаясь выяснить подробности трагедии. Проверку по этому делу проводят региональная прокуратура и следственное управление СКР по Свердловской области.

Ранее водитель слетевшего в обрыв автобуса в Новороссийске был заключен под стражу.