Ротару прокомментировала выступления в России

Украинская исполнительница София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве.

Певица завила, что была очень рада принимать участие в мероприятии. «Вот оно, счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Бесподобные зрители! Я счастлива как никогда!» — заявила исполнительница, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что Ротару вновь решила заработать в России. Кроме того, певица думает о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов. Уже поступило несколько предложений.

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о ее отношении к публикациям вокруг ее якобы «возвращения» в Россию с концертной деятельностью.

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