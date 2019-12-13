Директор Ротару сообщил о ее «небольших» гонорарах

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о ее отношении к публикациям вокруг ее якобы «возвращения» в Россию с концертной деятельностью.

72-летняя исполнительница «никуда не уходила», а в 2018 году не поехала в Москву на «Песню года» из-за военного положения в Украине и опасений, что мужчин из ее коллектива не выпустят из страны.

Лавров прокомментировал сообщения о том, что Ротару якобы «спонсировала украинскую армию». Он назвал это выдумками, так как у певицы «своя армия» в виде большой семьи и коллектива. По словам директора, доходы певицы не так велики, как думают многие — 50 тысяч евро за корпоратив. Из этой суммы часть уходит в качестве помощи семье, а также на зарплату и обеспечение коллектива.

«Но даже если бы у нее были деньги, она бы не спонсировала войну. Она человек очень миролюбивый», — подчеркнул концертный директор, сообщает «Пятый канал».

Ранее стало известно, что Украинская певица София Ротару вновь решила заработать в России. Исполнительница посетит Москву, где пройдут съемки музыкальной премии «Песня года». Также Ротару выступит на фестивале «Легенды ретро FM» и примет участие в «Песне года», запись которой пройдет 7 декабря.

Кроме того, певица думает о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов. Уже поступило несколько предложений, сообщает «Газета.ру».

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