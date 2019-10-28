Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

Выходные продлятся с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября, затем последует четырехдневная рабочая неделя.

Праздник был учрежден в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612 году, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается с 2005 года 4 ноября, пишет «РИА Новости».

При работе в праздничный день работодатель обязан платить в двойном размере. Об этом предупредили в Роструде.