Роструд напомнил об удвоении зарплаты в праздники
При работе в праздничный день работодатель обязан платить в двойном размере. Об этом предупредили в Роструде.
Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре из-за празднования Дня народного единства. Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
В праздники работников могут привлекать к работе в исключительных случаях и с согласия сотрудника. В этом случае ему полагается двойная оплата труда, уточнил «Коммерсантъ».
Без согласия разрешается привлекать сотрудников для предотвращения производственной аварии, несчастных случаев, при пожаре или наводнении. В особом порядке вызываются на работу инвалиды, женщины с детьми до трех лет, отцы-одиночки и другие категории.
Ранее Роструд назвал регионы, где меньше всего работы.
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