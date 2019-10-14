Роструд напомнил об удвоении зарплаты в праздники

При работе в праздничный день работодатель обязан платить в двойном размере. Об этом предупредили в Роструде.

Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре из-за празднования Дня народного единства. Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

В праздники работников могут привлекать к работе в исключительных случаях и с согласия сотрудника. В этом случае ему полагается двойная оплата труда, уточнил «Коммерсантъ».

Без согласия разрешается привлекать сотрудников для предотвращения производственной аварии, несчастных случаев, при пожаре или наводнении. В особом порядке вызываются на работу инвалиды, женщины с детьми до трех лет, отцы-одиночки и другие категории.

Ранее Роструд назвал регионы, где меньше всего работы.