Роструд напомнил об удвоении зарплаты в праздники

Роструд напомнил об удвоении зарплаты в праздники

Pixabay

При работе в праздничный день работодатель обязан платить в двойном размере. Об этом предупредили в Роструде.

Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре из-за празднования Дня народного единства. Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

В праздники работников могут привлекать к работе в исключительных случаях и с согласия сотрудника. В этом случае ему полагается двойная оплата труда, уточнил «Коммерсантъ».

Без согласия разрешается привлекать сотрудников для предотвращения производственной аварии, несчастных случаев, при пожаре или наводнении. В особом порядке вызываются на работу инвалиды, женщины с детьми до трех лет, отцы-одиночки и другие категории.

Ранее Роструд назвал регионы, где меньше всего работы.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!