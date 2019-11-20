В Ростове силовики штурмуют квартиру с заложниками

Сотрудник силовых структур взял в заложники свою супругу и ребенка в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, он работает «на высокой должности» в региональном управлении Следственного комитета.

После нескольких часов переговоров с силовиками мужчина отпустил ребенка. Когда полицейские поняли, что договориться об освобождении женщины не удается, то взяли квартиру штурмом.

В результате задержания никто не пострадал. Сейчас с мужчиной работают его коллеги, которым предстоит выяснить, что стало причиной инцидента. Не исключают, что у ростовчанина случился нервный срыв. Район оцеплен, на месте работают сотрудники полиции, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что полицейские Магадана задержали 21-летнего молодого человека, который убил своего знакомого, а его девушку взял в заложники, требуя алкоголь, еду и машину.

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