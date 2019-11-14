В Ростове глава ФСИН арестован за разглашение гостайны

В Ростове глава ФСИН арестован за разглашение гостайны

Фото: Daily Storm

В Ростове-на-Дону суд арестовал начальника главка Федеральной службы исполнения наказаний по области Муслима Даххаева.

Он доставлен в региональное управление ФСБ по подозрению в разглашении государственной тайны и получении взятки.

Однако адвокат подозреваемого Александр Заманский сообщил, что коррупционные преступления ему не вменяются. Дело главы ГУ ФСИН засекретили.

Помимо Даххаева в ФСБ были доставлены заместитель начальника управления собственной безопасности ГУФСИН, сообщает РИА «Новости».

Даххаев руководит главком ФСИН с 2017 года. До этого он возглавлял управление в Дагестане.

Напомним, в начале октября президент России подписал указ об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Причиной стал предельный возраст нахождения на госслужбе.

Корниенко накануне исполнилось 65 лет. Он был назначен директором ФСИН еще в 2012 году.

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