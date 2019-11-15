Рост цен на топливо вынудил «Аэрофлот» урезать бюджет на PR

В текущем году бюджет «Аэрофлота» на PR и рекламу сократился примерно вдвое. За 9 месяцев 2019 года компания заключила контракты на продвижение в СМИ и соцсетях на 491 миллион рублей, а за тот же период 2018-го — на 921 миллион рублей.

При этом за весь прошлый год «Аэрофлот» потратил на эти цели 1, 46 миллиарда рублей.

Представитель «Аэрофлота» отказался комментировать эту ситуацию The Bell, обратившему внимание на соответствующие данные госзакупок.

Однако, по словам неназванного собеседника издания, причиной сокращения финансирования послужило ухудшение ситуации на рынке авиаперевозок, связанное с «беспрецедентным ростом стоимости топлива — на 36% только в 2018 году».

Это привело к тому, что авиакомпания запустила программу оптимизации и заморозила некоторые проекты, заявил источник.

Ранее прокуратура обязала «Аэрофлот» выплатить 290 тысяч рублей штрафа из-за массовых задержек выдачи багажа, которые случились летом в «Шереметьево».

Читайте нас в мобильном приложении