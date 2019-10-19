«Аэрофлот» заплатит за проблемный багаж в «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» выплатит 290 тысяч рублей штрафа из-за массовых задержек выдачи багажа, которые случились летом в столичном аэропорту «Шереметьево».

Такое решение было вынесено по результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора о привлечении к административной ответственности по статье «оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

Нпомним, в начале июня пассажиры «Шереметьево» начали жаловаться на многочасовые задержки багажа или на его отправку другими рейсами. Тогда выяснилось, что в Шереметьево работать с багажом вместо «Аэрофлота» стало «Шереметьево Хэндлинг». В аэропорту даже прошли прокурорская проверка.

В итоге несколько руководителей «Шереметьево Хэндлинг» были уволены.

Ранее столичный аэропорт «Внуково» заявил о желании продавать на аукционах забытый пассажирами багаж.