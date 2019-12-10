Рост издержек авиакомпаний разгонит цены на билеты в 2020 году

В I квартале 2020 года продолжат расти цены на авиабилеты. Это произойдет потому, что перевозчики в России до сих пор не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок стоимости топлива в 2018 году, а механизм демпфера так и не заработал.

О росте цен сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Сервисы по бронированию уже фиксируют рост цен на три месяца нового года в пределах 3-18%, пишут «Известия».

У компаний выросли траты на аэропортное обслуживание, оплату труда, аренду судов, а также на топливо. Механизм демпфера, по которому с 1 августа 2019 года компании должны получать компенсации из бюджета, не работает.

Последствия прошлогоднего скачка уже отразились на стоимости билетов. Негативное влияние роста цен в 2018 году распространится и на другие периоды, констатировали в АЭВТ.

Ранее сообщалось, что в России из-за приватизации газовых сетей могут взлететь цены на газ.

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