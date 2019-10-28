Росстат назвал регионы с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в июне - августе был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самый высокий - в Ингушетии, Чечне и Республике Северная Осетия-Алания.

По данным Ростата, в Москве не были трудоустроены 1,3% населения, в Санкт-Петербурге 1,4%. Также в числе регионов с самым низким уровнем безработицы оказались Ямало-Ненецкий 2,1% и Ханты-Мансийский 2,9% автономные округа.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в республике Ингушетия 26,2%, в Чеченской Республике - 13,4%, пишет «Russia Today».

В 2020 году почти каждая десятая компания сократит штат сотрудников. Об этом говорится в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter, специалисты которого провели опрос работодателей.