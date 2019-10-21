В каждой десятой российской организации пройдут сокращения
В 2020 году почти каждая десятая компания сократит штат сотрудников. Об этом говорится в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter, специалисты которого провели опрос работодателей.
О сокращениях рассказали 9% опрошенных. 62% работодателей планируют расширение штата.
В Минтруде сообщили, что на рынке труда сейчас стабильно: к октябрю численность безработных составляла 662,2 тыс. человек, а уровень безработицы находился на уровне 0,9%.
Как пояснил «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, намерение директоров меньше сокращать персонал подтверждает тенденцию на стабилизацию рынка труда.
Ранее сообщалось, что в России с 2020 года начнут сокращать «армию» чиновников. Численность представителей федеральных органов власти уменьшится на 10%, региональных – на 15%.
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