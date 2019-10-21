В каждой десятой российской организации пройдут сокращения

В каждой десятой российской организации пройдут сокращения

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В 2020 году почти каждая десятая компания сократит штат сотрудников. Об этом говорится в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter, специалисты которого провели опрос работодателей.

О сокращениях рассказали 9% опрошенных. 62% работодателей планируют расширение штата.

В Минтруде сообщили, что на рынке труда сейчас стабильно: к октябрю численность безработных составляла 662,2 тыс. человек, а уровень безработицы находился на уровне 0,9%.

Как пояснил «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, намерение директоров меньше сокращать персонал подтверждает тенденцию на стабилизацию рынка труда.

Ранее сообщалось, что в России с 2020 года начнут сокращать «армию» чиновников. Численность представителей федеральных органов власти уменьшится на 10%, региональных – на 15%.

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