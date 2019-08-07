Росстат: больше четверти российских детей нищенствуют

В России почти четверть детей (26%) живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Самое большое число бедных детей (52,2%) живут в многодетных семьях. Домохозяйства, которые были на грани бедности до рождения детей, с их появлением ощутили падение доходов.

Росстат привел данные по итогам 2017 года. Доля живущих в бедности детей за 2018 год станет известна только в 2020.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева сказала РБК, что детская нищета опасна тем, что формирует «ловушку бедности». Не получая достойного образования, качественного медобслуживания эти дети в дальнейшем могут стать аутсайдерами на рынке, заявила экономист.

Самый большой рост детской бедности был зафиксирован в 2015 году. Тогда 27,4% несовершеннолетних жили в нищете.