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Жители России устыдились развала СССР и вечной нищеты

Жители России устыдились развала СССР и вечной нищеты

Две трети россиян стыдятся «вечной бедности и неустроенности», а также распада СССР и грубости нравов. Такие данные следуют из опроса «Левада-центра».

Согласно исследованию, 61% населения огорчены бедностью в стране. Россияне недовольны хамством и неуважением людей друг к другу, а также отставанием от Запада.

Говоря о гордости за страну, россияне вспоминают факты из истории, а именно победу в Великой Отечественной войне (87%), освоение космоса (50%), литературные и научные достижения (40% и 37%). Присоединение Крыма к России вызывает гордость у 45% опрошенных, передает РБК.

Как объясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия, гордость у населения России в основном связана с прошлым, достижениями советского периода, а чувство стыда россияне испытывают в настоящем.

«Отсюда и стыд за то, что развалили такое государство, особенно среди старших поколений», — говорит она.

Опрос проходил с 22 по 28 ноября, а также с 13 по 19 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов в 52 регионах России.

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Места: Россия
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