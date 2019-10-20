Росстандарт раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

В ближайшее время в правительство внесут законопроект, который даст Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.

По словам главы ведомства Алексея Абрамова, сейчас разрабатывается новый метод проверок автозаправочных станций.

Он заключается в том, чтобы проверять не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему, в том числе в связке с оператором за кассой, поделился Абрамов в разговоре с «Российской газетой».

Как добавил руководитель Росстандарта, сейчас также ведется работа над созданием «скрытого» прибора, который позволит обнаруживать недолив на уровне одного процента. Его будет использовать тайный покупатель.

Предполагается, что новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

В сентябре Росстандарт проверил более 200 автозаправочных станций. Среди них были АЗС как принадлежащие крупным сетям, так и независимым компаниям. В итоге выяснилось, что на каждой пятой АЗС в России недоливают топливо, а на каждой десятой — используют некачественный бензин и дизель.