Россию признали одной из трех самых могущественных стран

Представлен рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Он составлялся на основе оценки экономик, военного потенциала, влияния на политической арене, участия в международных альянсах и лидерства.

Самые влиятельные страны – США, Россия и Китай. Американская экономика признана сильнейшей в мире, а военный бюджет – самым большим. Россия и Китай разделили второе место.

На третьем и четвертом расположились Германия и Великобритания, пятерку замыкает Франция, передает американское издание U.S.News. Далее идут Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Менее влиятельными странами названы Эстония, Латвия и Литва, а также Словения и Словакия.

Ранее журнал Forbes назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира. Она лидирует в рейтинге девятый год подряд.

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