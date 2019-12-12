Ангелу Меркель назвали самой влиятельной женщиной года

Журнала Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира в уходящем году. Как и в прошлом году его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

На втором месте оказалась глава МВФ Кристин Лагард, а на третьем спикер палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси.

Отмечается, что Меркель занимает первое место девятый год подряд. На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри. Дочь и советник президента США Дональда Трампа – Иванка стала 42 в рейтинге.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиулина заняла 53 место рейтинга, пишет «РИА Новости».

Ранее журнал Forbes представил рейтинг 25 самых богатых женщин России. На протяжении семи лет его возглавляет экс-жена мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина.

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