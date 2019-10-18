Россию попросили подумать о введении минимальной цены на сахар

По итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) России рекомендовали установить минимальную цену на сахар. Это объяснили рекордным урожаем сахарной свеклы и скопившимися излишками продукции.

Как следует из документа, в России больше других стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) ощущается переизбыток сахара. Правительству рекомендовано установить не минимальную розничную или оптовую стоимость сахара, а индикативную – с ее помощью можно определять меры господдержки в случае, если стоимость песка упадет до критического уровня.

Сейчас похожие субсидии есть в молочной отрасли - государство возмещает часть затрат на производство 1 литра проданного молока, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Цена на сахар в России за год опустилась почти на 40%. В Краснодаре оптовая стоимость килограмма песка составляет 21,7 рубля, год назад она держалась на уровне 36 рублей.

Ранее в России предложили поднять минимальную цену на водку с 2020 года.