В российской школе отравились чаем в столовой с «привкусом травы»
В Смоленске начата проверка после отравления ученицы третьего класса в школе. Ребенку стало плохо после чая со «специфическим привкусом травы».
Инцидент произошел в школе № 15. Девочка обратилась к учителю с жалобой на тошноту, боли в голове после того, как выпила чай в столовой.
Ребенка довели до фойе – девочка находилась в предобморочном состоянии. Ученицу госпитализировали из школы на скорой, передает «Смоленская народная газета».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проверки вынесут процессуальное решение.
Ранее учащиеся в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в школьном супе мясо с белыми отростками, похожими на личинки или щупальца.
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