В российском городе ввели режим ЧС из-за гор мусора на улицах
В городе Бийск Алтайского края 11 ноября введен режим чрезвычайной ситуации. Такие меры пришлось принять из-за невывезенного мусора.
В пресс-центре мэрии города сообщили, что поводом к введению ЧС послужило ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации. В частности, в городе скопились кучи мусора, который не вывозится региональным оператором.
Контейнерные площадки превратились в свалки. Управляющие компании также не предпринимают меры, чтобы решить ситуацию.
Как пишет «Интерфакс», городское управление ЖКХ приняло решение заключить контракты на работы по уборке мусора. Срок действия режима ЧС в пресс-центре назвать не смогли.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы Владимира Логинова.
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