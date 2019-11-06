Медведев уволил куратора «мусорной реформы»
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Чиновник отвечал за сферу обращения с отходами, а также за госполитику в сфере охраны окружающей среды.
Владимир Логинов написал заявление об уходе по собственному желанию. В Минприроды заявили, что кандидат на замену уже представлен правительству.
Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки, пишет «Риа Новости».
Ранее сообщалось, что большинство российских регионов не справляются с новыми схемами утилизации мусора.
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