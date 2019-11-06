Медведев уволил куратора «мусорной реформы»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Чиновник отвечал за сферу обращения с отходами, а также за госполитику в сфере охраны окружающей среды.

Владимир Логинов написал заявление об уходе по собственному желанию. В Минприроды заявили, что кандидат на замену уже представлен правительству.

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки, пишет «Риа Новости».

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов не справляются с новыми схемами утилизации мусора.