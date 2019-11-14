Российского туроператора «Интурист» купили турки
Российскую компанию «Интурист», ранее принадлежавшую британскому холдингу Thomas Cook, приобрела турецкая фирма Anex Tour. Подробности сделки не сообщаются.
О покупке объявил основатель Anex Tour Нешет Кочкар. В пресс-службе туроператора сделку не подтвердили и не опровергли.
На российскую компанию претендовали также китайская Fosun Group и немецкая Rewe Group, пишет ТАСС.
В сентябре стало известно о банкротстве основанной в 1841 году компании Thomas Cook. Ей принадлежали российские «Интурист» и «Библио-Глобус». После новости о банкротстве под угрозой оказался отдых 600 тыс. клиентов.
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