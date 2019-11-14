Российского туроператора «Интурист» купили турки

Российского туроператора «Интурист» купили турки

Фото: Pixabay

Российскую компанию «Интурист», ранее принадлежавшую британскому холдингу Thomas Cook, приобрела турецкая фирма Anex Tour. Подробности сделки не сообщаются.

О покупке объявил основатель Anex Tour Нешет Кочкар. В пресс-службе туроператора сделку не подтвердили и не опровергли.

На российскую компанию претендовали также китайская Fosun Group и немецкая Rewe Group, пишет ТАСС.

В сентябре стало известно о банкротстве основанной в 1841 году компании Thomas Cook. Ей принадлежали российские «Интурист» и «Библио-Глобус». После новости о банкротстве под угрозой оказался отдых 600 тыс. клиентов.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!