Обанкротился владелец «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

О ликвидации сообщил старейший туроператор в мире – британская компания Thomas Cook. Ей принадлежат российские «Интурист» и «Библио-Глобус».

После новости о банкротстве компании под угрозой оказался отдых 600 тыс. клиентов, 160 тыс. из которых – британцы. У туристов на руках недействительные билеты, а отельеры намерены их выселять.

Проблемы у туроператора возникли из-за снижения доходов и на фоне роста конкуренции, пишет ТАСС.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что компании «Интурист» и «Бибио-Глобус» являются самостоятельными юрлицами и напрямую закрытие Thomas Cook на них не отразится. Там опасаются, что ликвидация британского туроператора повлечет снижение спроса на путевки в России.

Компания Thomas Cook основана в 1841 году. В Британии открыты 563 офиса, работают 9 тыс. человек.