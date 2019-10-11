Российского туриста унесло течением реки в Абхазии

В Абхазии спасатели ведут поиски российского туриста, которого унесло мощным течением реки Кодор.

«Сотрудники МЧС в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Его смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным», - говорится на сайте МЧС республики.

Как отмечается, несчастный случай произошел неподалеку от базы отдыха «Апсны adventure». К поиску россиянина подключили две машины, вертолет и 15 спасателей.

Ранее летевшую транзитом через Россию израильятнку приговорили к 7,5 годам тюрьмы. В ее багаже нашли почти 10 грамм гишиша.