Российского туриста унесло течением реки в Абхазии
В Абхазии спасатели ведут поиски российского туриста, которого унесло мощным течением реки Кодор.
«Сотрудники МЧС в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Его смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным», - говорится на сайте МЧС республики.
Как отмечается, несчастный случай произошел неподалеку от базы отдыха «Апсны adventure». К поиску россиянина подключили две машины, вертолет и 15 спасателей.
Ранее летевшую транзитом через Россию израильятнку приговорили к 7,5 годам тюрьмы. В ее багаже нашли почти 10 грамм гишиша.
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