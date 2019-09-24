Мэр российского города свел счеты с жизнью после увольнения
Глава Новокуйбышевска Владимир Фомин совершил самоубийство на следующий день после увольнения. С огнестрельным ранением его нашли в кабинете собственного дома.
Утром 24 сентября 57-летнего чиновника положили в больницу на операцию, в 8 часов была зафиксирована смерть. В СК по Самарской области заявили, что Фомин скончался от попытки суицида, пишут «Известия».
В середине сентября чиновника вызывало руководство региона. Претензии возникли из-за того, что, находясь на посту меньше года, Фомин почти четыре месяца был на больничных. Увольнение градоначальника приняли 23 сентября.
Фомин занял пост мэра Новокуйбышевска в декабре 2018 года.
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