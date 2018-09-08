В Татарстане сотрудник ФСИН покончил с собой на рабочем месте

В исправительной колонии №19 в Татарстане инспектор отдела охраны совершил самоубийство, находясь на посту.

Обстоятельства смерти сейчас выясняются, проводится служебная проверка.

«Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №19, находясь на посту, совершил самоубийство…в субботу в 1:51», - сообщил «Интерфаксу» источник во ФСИН.

Самоубийство попало на камеру видеонаблюдения. Предсмертной записки на месте обнаружено не было. По предварительным данным, причиной суицида стали семейные неурядицы.