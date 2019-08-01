Российское телевидение растеряло четверть аудитории
За несколько лет в России на четверть уменьшилось количество людей, которые смотрят телевизор. Все больше россиян предпочитают узнавать новости в интернете, следует из опроса «Левада-центра».
Число любителей телевизора среди россиян сократилось с 94% до 72%. Россияне предпочитают использовать новостные ресурсы, социальные сети и мессенджеры, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Информацию из соцсетей получают 34% россиян. Сегодня каждый пятый житель России использует смартфон для доступа к новостям.
В ноябре 2018 года сообщалось, что 70% россиян узнают новости из телевизора.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!