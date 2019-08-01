Российское телевидение растеряло четверть аудитории

За несколько лет в России на четверть уменьшилось количество людей, которые смотрят телевизор. Все больше россиян предпочитают узнавать новости в интернете, следует из опроса «Левада-центра».

Число любителей телевизора среди россиян сократилось с 94% до 72%. Россияне предпочитают использовать новостные ресурсы, социальные сети и мессенджеры, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Информацию из соцсетей получают 34% россиян. Сегодня каждый пятый житель России использует смартфон для доступа к новостям.

В ноябре 2018 года сообщалось, что 70% россиян узнают новости из телевизора.