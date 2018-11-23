Более 70% жителей России продолжают верить телевизору

Более 70% жителей России продолжают верить телевизору

Свыше 70% россиян узнают новости по телевизору. Вместе с тем половина населения считает профессиональный уровень журналистов средним.

Такие данные следуют из опроса фонда «Общественное мнение». В исследовании говорится, что 71% респондентов узнают новости по телевизору, 43% - благодаря интернету, 19% читают форумы в соцсетях. Еще 15% населения узнает о происходящем из разговоров с друзьями и знакомыми, 14% читают газеты и журналы, а 13% граждан слушают радио.

Оценивая уровень профессионального мастерства, 45% населения рассматривает журналистов как средних профессионалов, 28% называют их уровень высоким, еще 12% - низким. Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 регионов России, уточняет РЕН-ТВ.

В октябре у россиян узнали, кто, по их мнению, является самым авторитетным журналистом России. 11,1% опрошенных назвали Владмира Соловьева, еще 8,2% - Андрея Малахова, 7,2% - Владимира Познера. Среди интернет-аудитории самым влиятельным был признан Юрий Дудь.

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