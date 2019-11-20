Российский участник «Детского Евровидения-2019» госпитализирован

13-летний российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберел Ооржак упал в обморок во время первой репетиции и был госпитализирован в больницу в Польше.

По информации РИА «Новости», инцидент произошел во время репетиции на сцене Arena Gliwice Ооржак. Ребенок почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали мальчику покой.

Сейчас рядом с Денберелом находятся его бабушка и представители российской делегации.

Напомним, финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в польском городе Гливицы.

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