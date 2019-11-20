Российский участник «Детского Евровидения-2019» госпитализирован
13-летний российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберел Ооржак упал в обморок во время первой репетиции и был госпитализирован в больницу в Польше.
По информации РИА «Новости», инцидент произошел во время репетиции на сцене Arena Gliwice Ооржак. Ребенок почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали мальчику покой.
Сейчас рядом с Денберелом находятся его бабушка и представители российской делегации.
Напомним, финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в польском городе Гливицы.
Ранее сообщалось, что самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось и ей позволили увидеться с годовалой дочерью.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!