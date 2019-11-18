Российский турист погиб в Индии

В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний турист из России.

В воскресенье, 17 ноября, жена отдыхающего сообщила спасателям на пляже о пропаже мужа.

Спасатели начали поиски и через некоторое время мужчину обнаружили в море недалеко от пляжа. Россиянин был в бессознательном состоянии. Его доставили в медицинский центр, где констатировали смерть.

По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ, пишет «РИА Новости».

Чаще всего несчастные случаи происходят во время занятий экстремальными видами спорта или после падения с лестниц, а также в результате утопления.

Так, например, в Турции погибли более 88 россиян в период с мая по настоящее время.

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