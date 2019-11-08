Российский Ту-160 на форсаже легко ушел от двух F-35

Во время планового полета над Японским морем российского ракетоносца Ту-160 его сопровождали два американских F-35A.

Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в режиме форсажа ушел от двух сопровождавших его американских истребителей пятого поколения F-35A. Инцидент произошел в начале ноября.

Истребители США пытались догнать российский самолет, но не преуспели - стратегический ракетоносец весом 110 тонн легко ушел от двух F-35 почти в 10 раз легче. Конечно скоростные характеристики не главное, но бомбардировщик, летящий быстрее истребителя, является техническим преимуществом и поводом задуматься, пишут «Известия».

Ту-160 способен нести на борту до 12 ядерных ракет, дальность действия которых достигает 3,5 тыс. километров.