Российские Ту-160 выполнили сложный перелет через Северный полюс

Два бомбардировщика Ту-160 совершили сложный перелет над акваторией Северного Ледовитого океана и выполнили дозаправку в воздухе.

Ракетоносцы вылетели из Саратовской области и приземлились в аэропорту Анадыря на Чукотке. Протяженность маршрута составила 8 тысяч километров, сообщает телеканал «Звезда».

Анадырь – крайняя точка на северо-востоке России, где проходит морская граница с США.

Ту-160 способен нести на борту до 12 ядерных ракет, дальность действия которых достигает 3,5 тыс. километров.