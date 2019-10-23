Российский СУ-27 сопроводил бомбардировщики США

Российский истребитель Су-27 встретил американкие бомбардировщики B-52H при приближении к границе над Черным морем и сопроводил их.

После того, как бомбардировщики США приблизились к государственной границе РФ, их встретил российский истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что СУ-27 проконтролировал пролет американских B-52H вдоль границы территориальных вод России.

Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над акваторией Черного моря.