Российский СУ-27 сопроводил бомбардировщики США
Российский истребитель Су-27 встретил американкие бомбардировщики B-52H при приближении к границе над Черным морем и сопроводил их.
После того, как бомбардировщики США приблизились к государственной границе РФ, их встретил российский истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет «РИА Новости».
В ведомстве отметили, что СУ-27 проконтролировал пролет американских B-52H вдоль границы территориальных вод России.
Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над акваторией Черного моря.
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