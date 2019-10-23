Бомбардировщики США приблизились к границам Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над акваторией Черного моря.

Командование ВВС США в Европе сообщило, что полеты проходили в рамках подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами. Во время 12-часового полета отрабатывалось взаимодействие с вооруженными силами Грузии, Румынии и Украины, пишет «Газета.Ру».

Однако при этом, один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Ранее сообщалось, что над акваторией Чёрного моря находился противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon. В небо он поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и около полудня приступил к разведке, несколько раз облетев окрестности южного и юго-западного побережья Крыма.