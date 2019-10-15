Российский рэпер купил футбольный клуб

Рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба из Ростова-на-Дону «СКА». Он погасил его долги и вложил 10 млн рублей на развитие.

О переходе права собственности говорится в пресс-релизе СКА. Непосредственно управлением клуба займутся профессионалы футбольной индустрии. Рэпер возьмет на себя «коммуникационные направления» и «работу со спосорами».

В новом футбольном сезоне клубу окажут поддержку дочка «Ростеха» и правительство региона. Рэпер признался, что «клуб не жил, а выживал», не имел перспектив и не платил зарплаты игрокам.

«Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков», - сказал Баста.

Клуб СКА выступает в профессиональной футбольной лиге. Это третий по рангу футбольный турнир. В конце сентября рэпер записал песню в честь игроков СКА.