Роман Абрамович выставил на продажу футбольный клуб «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович намерен продать английский футбольный клуб «Челси» по рекордно высокой цене в три млрд фунтов.

В долларовом эквиваленте сумма равняется почти четырем миллиардам.

В июле текущего года издание Forbes оценивало стоимость английского футбольного клуба в 2,06 миллиардов долларов.

Западные СМИ связывают решение россиянина Абрамовича продать «Челси» из-за отказа ему в рабочей визе Великобритании в 2018 году.

Роман Абрамович является владельцем английского футбольного клуба уже 15 лет, передает «Народные новости».