Роман Абрамович выставил на продажу футбольный клуб «Челси»
Бизнесмен Роман Абрамович намерен продать английский футбольный клуб «Челси» по рекордно высокой цене в три млрд фунтов.
В долларовом эквиваленте сумма равняется почти четырем миллиардам.
В июле текущего года издание Forbes оценивало стоимость английского футбольного клуба в 2,06 миллиардов долларов.
Западные СМИ связывают решение россиянина Абрамовича продать «Челси» из-за отказа ему в рабочей визе Великобритании в 2018 году.
Роман Абрамович является владельцем английского футбольного клуба уже 15 лет, передает «Народные новости».
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