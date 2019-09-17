Российский МС-21 совершил первый международный перелет

Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил свой первый международный перелет. Лайнер приземлился в аэропорту Стамбула.

Машина поднялась в воздух с подмосковного аэродрома Жуковский. Перелет длился три с половиной часа и за это время самолет преодолел 2,4 тысячи км.

МС-21-300 прилетел на свою первую зарубежную выставку — фестиваль авиации, космоса и технологий «Teknofest 2019», который проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября.

На выставке планируется презентация самолета потенциальным заказчикам. Им продемонстрируют его конкурентные преимущества, пишут «Аргументы и Факты».

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 президент России Владимир Путин показал своему турецкому коллеге Рейджепу Тайипу Эрдогану лучший из экспортируемых в настоящее время российских истребителей Су-35 и среднемагистральный лайнер МС-21.