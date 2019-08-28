Эрдоган может купить новейший истребитель Су-57

Эрдоган может купить новейший истребитель Су-57

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Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган изъявил желание купить новейший истребитель Су-57. Об этом он спросил российского президента Владимира Путина.

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 турецкий лидер задал об этом вопрос Путину, летает ли уже самолёт и можно ли его купить. Глава России ответил утвердительно, «летает», «можете купить».

Путин и Эрдоган осмотрели также средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200 и гражданский самолёт МС-21.

Обсуждался также вопрос об увеличении товарооборота между двумя странами в 4 раза, пишет «Коммерсантъ».

После отказа США продавать истребители F-35 понятен интерес Эрдогана к российской военной технике, которая не уступает, а часто превосходит американские и европейские аналоги. Также видна невооруженным взглядом и экономическая выгода, так как цены на наши военные новинки значительно дешевле.

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