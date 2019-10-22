Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS. На борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека.

В настоящий момент в районе, откуда поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм, пишет РБК.

Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и направилось к Ямалу. Недалеко от западного побережья Норвегии судно потеряло мощность двигателя, но позже смогло начать маневрирование. К ледоколу направляются спасательные буксиры.

Ранее на российской плавбазе «Петр Житников» в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар. В момент происшествия на нем находились около 400 моряков, эвакуировать которых по воздуху было невозможно из-за шторма.