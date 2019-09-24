Плавбаза с 400 российскими моряками горела в Тихом океане

На российской плавбазе «Петр Житников» в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар. В момент происшествия на нем находились около 400 моряков, эвакуировать которых по воздуху было невозможно из-за шторма.

Им на помощь направили рыболовецкие и спасательные суда. В результате весь экипаж плавбазы эвакуировали. На остров Шикотан доставили 365 человек, остальных привезут позже.

25 сентября моряков с плавбазы перевезут во Владивосток. Владелец судна обеспечит перевозку за свой счет, пишет ТАСС.

«Петр Житников» построен в 1989 году и принадлежит компании «Дальморепродукт». Плавбаза используется для приема краба и рыбы и их переработки, а также для снабжения добывающих судов.