Плавбаза с 400 российскими моряками горела в Тихом океане
На российской плавбазе «Петр Житников» в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар. В момент происшествия на нем находились около 400 моряков, эвакуировать которых по воздуху было невозможно из-за шторма.
Им на помощь направили рыболовецкие и спасательные суда. В результате весь экипаж плавбазы эвакуировали. На остров Шикотан доставили 365 человек, остальных привезут позже.
25 сентября моряков с плавбазы перевезут во Владивосток. Владелец судна обеспечит перевозку за свой счет, пишет ТАСС.
«Петр Житников» построен в 1989 году и принадлежит компании «Дальморепродукт». Плавбаза используется для приема краба и рыбы и их переработки, а также для снабжения добывающих судов.
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