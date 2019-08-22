С горящего теплохода с 240 туристами в Питере спасли не всех
В Петербурге утром 22 августа произошел пожар на теплоходе «Петр Чайковский». Из 320 находящихся на борту людей погиб один человек.
Инцидент случился, когда судно стояло на причале Октябрьской набережной. Огонь распространился на 13 метров.
Как пишет «Интерфакс», погиб механик. Известно, что пожар начался в его каюте. Вовремя были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек экипажа.
На тушение огня направили 14 единиц техники и более 60 пожарных. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что на популярном курорте на Канарских островах загорелись 12 гектаров леса. Оттуда уехали почти 10 тыс. человек.
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