Пожар на Канарах охватил 12 тысяч гектаров
Один из популярнейших туристических островов продолжает гореть. Охваченная площадь достигла уже 12 тысяч гектаров.
Теперь периметр пожара составляет 78,8 км на Канарском архипелаге. Власти эвакуируют население. Как передаёт РИА Новости, на данный момент из района уехало около 10 тысяч человек. А в тушении охваченной огнём территории задействованы почти тысяча пожарных.
Ранее стало известно о том, что средства авиации сбросили почти миллион литров воды. Однако пожар не затухает.
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