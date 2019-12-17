Российский корабль-разведчик заставил американцев понервничать
Российский корабль-разведчик заставил американцев изрядно понервничать. Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» якобы «беспорядочно маневрировал» в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Он не включал навигационные огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы других судов. Такое поведение было названо небезопасным и заставило понервничать американцев. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNN, пишет ТАСС.
Ранее американское издание The National Interest перечислило пять самых мощных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.
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