Американские эксперты назвали самые мощные флоты в мире

Американское издание The National Interest перечислило пять самых мощных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

Первое место, по мнению авторов статьи, занял флот Соединенных Штатов. Отмечается, что он имеет наибольшее число кораблей и самую большую зону ответственности. В его составе 10 авианосцев, 9 десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Далее в рейтинге расположился флот Китая, который быстро развивается и насчитывает порядка более 130 военных кораблей, в числе которых авианосец, три десантных судна, 25 эсминцев, 42 фрегата, 8 атомных и 52 дизельные подлодки.

Россия, по мнению авторов материала, является традиционно сухопутной державой, несмотря на это ее флот стал третьим по мощности. В его составе 79 крупных кораблей, в том числе авианосец, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

На четвертом месте флот Великобритании, замыкает пятерку Япония, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось о том, что модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.

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