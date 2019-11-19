Российский город с мертвыми птицами и желтым снегом проверили

Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих веществ в воде и воздухе в карельском городе Сегежа. Проверку проводили после того, как в городе выпал желтый снег и массово стали гибнуть птицы.

Ведомство озвучило итоги исследования проб воздуха и воды, отобранных в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Республиканский центр ветеринарии и консультирования не выявил признаков птичьего гриппа у птиц. Погибших животных доставили в лабораторию Петербурга, сообщает «Интерфакс». Результаты исследования будут готовы 22 ноября.

Напомним, 15 ноября в Сегеже выпал желтый снег и начали умирать птицы. Жители жаловались, что стало тяжелее дышать и в воздухе пахнет скипидаром.

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