Дело в рыбе: точно установлена причина «гаффской болезни» в России

Вспышка редкой и плохо изученной «гаффской болезни» в деревне Ачиры Тюменской области произошла из-за озерной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.

Зараженную рыбу нашли в Андреевском озере, расположенном вблизи деревни, пишет «Интерфакс». Факт болезни подтвердили клинические исследования.

Вспышка болезни была зафиксирована в октябре 2019 года. Десять жителей деревни доставили вертолетами в Тюмень, у восьми подтвердился диагноз «гаффская болезнь». В больницах остаются два человека. Фельдшеры не перестают совершать ежедневные обходы жителей по домам. В регионе контролируют все партии рыбы.

«Гаффская болезнь» попадает в организм человека и животных через еду. Она поражает мышцы и нервную систему, может вызывать паралич и отек мозга. В 1-2% случаев наступает летальный исход.

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