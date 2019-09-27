Российский «Бастион» впервые выстрелил «Ониксом»

Минобороны России испытало сверхзвуковую ракету «Оникс». Ракета успешно поразила условного противника, находящегося в 200 километрах от места запуска.

«Оникс» запускали с помощью берегового комплекса «Бастион». Его доставил на место большой десантный корабль. Затем ракетный комплекс проделал многокилометровый марш вглубь Чукотки и приблизился к границе с Аляской, рассказывает «ПолитЭксперт».

Запуск ракеты прошел штатно. Безопасность испытаний обеспечили самолеты и 10 боевых кораблей.

Напомним, ракета «Оникс» поражает цели на расстоянии до 600 километров. Ее вес составляет 200 килограммов, что гарантирует уничтожение крупных кораблей врага.