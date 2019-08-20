В США испытали ракету в нарушение ДРСМД

В США испытали ракету в нарушение ДРСМД

Pixabay

США провели испытания крылатой ракеты, выходящей за рамки условий договора о запрете ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Запуск проводился на западном побережье Калифорнии - на острове Сан-Николас. Он используется в качестве военного полигона.

По словам представителя вооруженных сил, подполковника Карлу Глисона, в настоящее время США оценивает результаты этого испытания.

Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. По условиям договора ДРСМД США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования такого типа.

Полученные данные послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности, передаёт РБК.

Последним сдерживающим фактором остается Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заключенный в 2010 году и действующий до 2021 года.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: вооружение
Организации: Пентагон
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!